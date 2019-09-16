Ayşegül Aldinç’ten duygusal Tarık Akan mesajı

Sanatçı Ayşegül Aldinç, Tarık Akan'ın vefatının 3'üncü yılında duygusal bir mesaj paylaştı. Akan'ın omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyduğunu söyleyen Aldinç, "Keyifli dostluğu, destek veren rol arkadaşlığı ve onu tanımlamaya başladığım ilk satırlardaki dik duruşuyla sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden bir güzel adamdı" dedi.

Tarık Akan, vefatının 3’üncü yılında anılıyor. Usta sanatçıyı unutmayan isimlerden birisi de Ayşegül Aldinç’ti. Instagram hesabından Akan ile birlikte rol aldıkları projede çekilmiş fotoğrafları paylaşan Aldinç, duygusal da bir mesaj yazdı. O mesaj şöyleydi:

“Bugün Tarık Akan'ın aramızdan ayrılışının 3. yılı… Omurgalı olmak hele hele günümüzde mumla aranacak bir özellik. Sanat dünyasına bir bakın parmakla sayılacak kadar az. Millet fırıl fırıl. Tarık işte, omurgalı insan tarifine fazlasıyla uyuyordu. Milyonlarca seveni olduğu gibi sırf bu yüzden ondan nefret edeni bile var. Birazdan döşenirler zaten yorum kısmına hiç merak etmeyin!

Onu tanıdığım ve birlikte üç ayrı projede yer aldığımız için gerçekten şanslıyım. Keyifli dostluğu, destek veren rol arkadaşlığı ve onu tanımlamaya başladığım ilk satırlardaki dik duruşuyla sevgi ve saygıyı fazlasıyla hak eden bir güzel adamdı. Bu dünyadan bir Tarık Akan geçti. Nûr içinde yatsın. Ruhu şâd olsun. Rahmetle.”