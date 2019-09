Babe Rainbow ve Elvett Salon’a geliyor

60'ların özgür ruhunu, saykedelik müziğini, günümüzün neo-psychedelia akımı ile yaşatan Babe Rainbow, ilk dönem teklilerini topladıkları kendi isimlerini taşıyan kısaçalarlarını 2015'de yayımladılar. King Gizzard and the Lizard Wizard’ın beyni Stu Mackenzie'yle çalıştıkları, grubun adını taşıyan ilk albümleri, 2017 yazında yayımlandı. Kozmik ve tropik ögelerin gitar melodilerinde ile birleştiği; J.J Cale, The Grateful Dead ve The Beatles’ın olgunluk dönemi başta olmak üzere 60’lar sonundaki müziğin yaratıcı yüzünü yansıtan şarkılarla dolu bu albümü, geçtiğimiz yıl yayımlanan ikinci albümleri Double Rainbow izledi. Secret Enchanted Broccoli Forest, Peace Blossom Boogy ve Love Forever gibi yer yer folk, boogie ve funk'ın yer aldığı şarkılarıyla Babe Rainbow yarın Salon'a konuk oluyor.

Babe Rainbow'dan önce ise Audioban Selects kapsamında saykadelik pop grubu Palmiyeler, Salon'da sahne alacak. Derine, Karbeyaz, Akdeniz, Senden Haber Yok gibi şimdiden klasik olmuş şarkılarını seslendirecek olan grup sahne performansı ve görselliği ile yerli müzik sahnenin dikkat çeken ekipleri arasında sayılıyor.

ELVETT İLK KEZ TÜRKİYE’DE

2003 yılında tanışıp, müzikal anlamda çok fazla ortak noktaları olduğunu fark eden Lyn m ve Alain Frey, 2015 yılının Ocak ayında Elvett'e hayat verdiler. Aynı yıl içinde yayımladıkları ilk teklileri Home, yumuşak elektronika tınıları ve Lyn'in güçlü sesiyle müzikseverlerin beğenisini topladı. Şarkıya eşlik eden video ise Elvett'in ülkemizde önemli bir hayran kitlesine kavuşmasını sağladı. Elektro-akustik olarak tanımladıkları müzikleri, Elvett'i Paléo Festival, Eurockéennes de Belfort ve Printemps de Bourges başta olmak üzere, önemli etkinlik ve festivallere taşıdı. So Easy To Leave Love ve Who Shot First? gibi sevilen şarkılardan oluşan ilk kısaçalarları Who Shot First?’ü yine 2015'te yayımladılar. Mama ve Man isimli iki tekli sığdırdıkları 2018 yılının ardından, şarkılarında yaşattıkları yoğun duyguları 27 Eylül'de Türkiye'de verecekleri ilk konserleriyle Salon'da yaşatacaklar.