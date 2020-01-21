“Babil dizisine FETÖ soruşturması açıldı” iddialarına yapımcı firma yanıt verdi

Başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Birce Akalay ve Aslı Enver gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 'Babil' dizisiyle ilgili olarak 'FETÖ soruşturması açıldı' iddialarına, dizinin yapım şirketinin avukatı yanıt verdi.

Babil dizisine yönelik önceki hafta ‘FETÖ propagandası’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bazı medya organlarında iddia edildi. Cumhuriyet’e konuşan dizinin yapım şirketinin avukatı kendilerine böyle bir soruşturma bilgisi ulaşmadığını açıkladı.

“HERHANGİ BİR YÖNE ÇEKMEK DOĞRU DEĞİL”

Söz konusu iddiaları sosyal medyadan takip ettiklerini belirten yapım şirketinin avukatı, “Zaman zaman yeni başlayan projelerle ilgili bazı iddialar ortaya atılıyor. Bizler ise bu süreçte suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu dizi rüşvet aldığı iddia edilen bir akademisyenin hayat hikayesinden ibaret. Herhangi bir yöne çekmek asla doğru değil” dedi.