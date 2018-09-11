Babylon yeni sezona merhaba diyor

Babylon'un bu sezonki programında Büyük Ev Ablukada, Ari Barokas, BaBa ZuLa, Kabus Kerim, Sound Ports müzik festivali, Poppy, The Cat Empire, 28. Akbank Caz Festivali kapsamında Josef Leimberg, Karl Hector & The Malcouns, Mehmet Uluğ Gecesi, Nubya Garcia, Omer Avital Qantar, Ezra Collective, Bixiga 70,Garanti Caz Yeşili kapsamında Ought, Submotion Orchestra var.
Program şöyle:
15 Eylül 2018 / 18:00 – Babylon’u Sen Aç!
21 Eylül 2018 / 22:30 – Büyük Ev Ablukada – Fırtınayt
22 Eylül 2018 / 22:30 – LUV X HIP HOP
28 Eylül 2018 / 21:30 – Ari Barokas
29 Eylül 2018 / 22:30 – BaBa ZuLa
29 Eylül 2018 / 23:59 – Kabus Kerim
3 Ekim 2018 / 19:30 – Poppy
13-14 Ekim 2018 / 16:30 – Sound Ports İstanbul
18 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Josef Leimberg
19 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Karl Hector & The Malcouns
20 Ekim 2018 / 20:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Mehmet Uluğ Gecesi
23 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Nubya Garcia
24 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Omer Avital Qantar
25 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Ezra Collective
26 Ekim 2018 / 21:30 – 28. Akbank Caz Festivali – Bixiga 70
30 Ekim 2018 / 21:30 – The Cat Empire
8 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Ought
9 Kasım 2018 / 21:30 – Garanti Caz Yeşili: Submotion Orchestra