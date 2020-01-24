Bağdat Caddesi ve Şanzelize güçlerini birleştirdi

Dünyanın en önemli alışveriş caddesi Şanzelize’yi (Champ – Elysees) temsil eden Comité Champs-Elysées ile Bağdat Caddesi’ni kültürel ve ticari anlamda geliştirmeyi hedefleyen Bağdat Caddesi Derneği Paris’te yapılan görüşmeler sonucunda işbirliği anlaşmasına vardı.

2012 yılında Dünyanın en önemli alışveriş caddeleri sıralamasında dördüncü sırada yer alan, ancak kentsel dönüşüm ve ekonomik sebeplerle ilerleyen yıllarda bu unvanını kaybeden Bağdat Caddesi'ni eski günlerine kavuşturmak için kurulan Bağdat Caddesi Derneği Başkanı Ali Güvenç, Fransa’da Şanzelize Caddesi'nde faaliyet gösteren ve 1901 yılında Louis Vuitton tarafından kurulan Comité Champs-Elysées’i ziyaret etti.

Comité Champs-Elysées yetkilileri Edouard Lefebvre ve Morgan Barret'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonucunda iki caddenin hem alışveriş hem de kültürel anlamda düzenlenecek etkinliklerle ilgili beraber planlama yapması ve etkinliklerin uluslararası bir alana yayılması konusunda anlaşmaya varıldı.

AMAÇ CADDEYİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, “Dernek olarak en büyük hedefimiz caddemizi eskiden olduğu gibi sadece İstanbul ve Türkiye için popüler olan bir cadde değil, dünyanın her ülkesinden turist çekebilen, kültür ve sanat etkinlikleriyle dolu bir seviyeye çıkarmak. Bağdat Caddesi üzerinde bulunan dünyaca ünlü markaların yanı sıra yine caddeye özel çok önemli işletmeler bulunuyor. Bu bağlamda Şanzelize örneğini dikkate alarak Comité Champs-Elysées ile görüştük. Burada çok iyi ağırlandık. Nisan ayında kendilerini İstanbul'da ağırlayacağız. Yapacağımız etkinlikler ve çalışmalar Paris başta olmak üzere dünyanın birçok önemli şehrinde duyulacak. Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz” dedi.