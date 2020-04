Barbaros ve The Weather Girls online yayında buluşuyor

“It' s Raining Men”, “Hit The Road Jack”, “Car Wash”, “I Am So Excited” “Muscle”, “Can U Feel It”, “We’re Family” gibi 80’li yılların unutulmaz disco hitlerine imza atan The Weather Girls, başarılı müzisyen Barbaros ile 9 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de @barbarosb Instagram hesabında yayına katılacak.

HİTLERE İMZA ATTILAR

1976 yılında San Francisco, California'da “Two Tons Of Fun” ismiyle kurulan grup; Izora Armstead and Martha Wash ikilisinden oluşuyordu. 80′ lerin başında “The Weather Girls” ismiyle “It’s Raining Men”i kayıt etmeleriyle beraber The Weather Girls'ün dünya çapındaki kariyeri de başlamış oldu. Bugüne kadar birçok sevilen projeye imza atan grup, 2018 yılında, Terri B ve Torsten Abrolat tarafından üretilen, featuring Jason Anousheh eşliğinde yeni single “We Need Love” yayınladı.

Albümleri: Two Tons o'Fun 1980 – Backatcha 1980, Success 1983 – Big Girls Don't Cry 1985 – Weather Girls 1988 – Double Tons of Fun 1993 – Think Big 1995- Puttin’ On The Hits 1999 – Totally Wild 2005 – The Woman I Am 2009.