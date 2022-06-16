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Barbie filminden Ryan Gosling’li kare yayınlandı

2023 yılında gösterime girecek "Barbie" filminde rol alan ünlü aktör Ryan Gosling'in ilk fotoğrafı yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:17 - 16 Haziran 2022 Güncellenme:
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Barbie filminden Ryan Gosling’li kare yayınlandı

41 yaşındaki Kanadalı oyuncu Ryan Gosling, başrolünü Margot Robbie ile paylaştığı “Barbie” filminden yayınlanan bir karede farklı imajı ve saç rengiyle dikkat çekti.

Gosling, filmde Barbie’nin sevgilisi Ken karakterini canlandırıyor.

Ryan Gosling…

Filme dair ilk görsel, pembe bir klasik Chevrolet Corvette'e binerken görülen Margot Robbie’ye aitti.

Daily Mail'in haberine göre, filmin yönetmeni Greta Gerwig, canlı aksiyon tarzındaki filmin senaryosunu uzun zamandır partneri olan ünlü yönetmen Noah Baumbach ile birlikte yazdı.

Margot Robbie…

Warner Bros. Pictures, ilk görselde yaptığı gibi, fotoğrafı sosyal medya hesaplarında “#BARBIE, 21 Temmuz 2023, Sadece sinemalarda…” yazan bir metinle yayınladı.

Amerikalı Mattel şirketinin ilk olarak 1959'da piyasaya sürdüğü Barbie bebekleri, 1990'lı yıllarda dünya çapında bir popülerlik kazandı.

Üç boyutlu bir bebek olarak çok sevilmesi dışında, popüler kültürde de kendine geniş yer bulan Barbie, çarşaf, terlik, parfüm gibi farklı alanlarda da faaliyet gösterdi.

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