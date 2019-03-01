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“Basılan kitap sayısı artıyor”
“Basılan kitap sayısı artıyor”
Türkiye'de basılan kitap sayısının arttığına değinen yazar ve editör Mürsel Çavuş, "Ancak daha nitelikli, katma değeri yüksek ve getirisi yüksek kitaplar üretmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var" dedi. 
Kültür Sanat 1 Mart 2019 - 13:31

Yazar Mürsel Çavuş, eğitimin önemini vurgulayarak, “Tanıştığım birçok kişi kitap yazmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor, bir yerde tıkanıyor. Bunu aşmak ancak bu işin dinamiklerini öğrenmekle olur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İGÜ SEM) bünyesinde başlattığımız editörlük atölyesi bu açığı kapatacak. Atölyede yalnız yayıncılık endüstrisini değil aynı zamanda işi nasıl kazançlı hale getirebileceğimizi de konuşacağız” diye konuştu.

EĞİTİMLER BAŞLIYOR

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak 60 saatlik ‘Editörlük Atölyesi’ 2 Mart Cumartesi günü eğitimlere başlıyor. Yazar ve Geliştirici Editör Mürsel Çavuş tarafından verilecek eğitimde kitap hazırlamanın tüm aşamaları anlatılacak.

DHA

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Son güncelleme: 14:34 - 01.03.2019
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