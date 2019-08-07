Bayramda nostalji turu

Lokomotiflerden bebek arabalarına geniş bir çeşitlilikte koleksiyonu ile ziyaretçiye seslenen Rahmi M. Koç Müzesi, ‘Denizaltı Gezisi', ‘Nostaljik Tren' ve ‘Tekne ile Haliç Tur'ları gibi özel deneyimleriyle Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul'un tarihi güzellikleri ile iç içe, Haliç kıyısında eşsiz bir manzaraya sahip olan İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi'nde bahar ve yaz aylarında nostaljik teknelerle gerçekleştirilen Haliç Turları büyük ilgi görüyor. Rosalie Buharlı Römorkörü, Liman 2 ve Kont Ostrolog Balıkçı Teknesi ile gerçekleştirilen Haliç turlarında ziyaretçiler İstanbul'un güzellikleriyle baş başa bir gün geçiriyor.



NOSTALJİK TREN TURU

Haliç kıyısına döşenen dar hat demiryolu üzerinde 1965 Ruston & Hornsby dizel lokomotif ve 1970'lerden kalan Baguley-Drewry ile çekilen tarihi vagonlarla Hasköy-Sütlüce Demiryolu turları her saat başı müze ziyaretçilerine ücretsiz gerçekleştiriliyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında Karadeniz'den kömür taşımak için kurulan Kağıthane Çiftalan Demiryolu'nun 1950'lerde yok olmasıyla Haliç'te yitirilen bu tarihi demiryolunu tekrar yaşatmak için kurulan Hasköy Sütlüce Demiryolu ile ziyaretçilerine nostaljik anlar yaşatan Müze, hattın başlangıcında yer alan nostaljik istasyon binasından, görevlilerine ve hatta ziyaretçilerine özel olarak üretilen biletlerine kadar tarihi tekrar canlandırıyor.



ÇAY VE SİMİT EŞLİĞİNDE VAPUR KEYFİ

Ziyaretçiler, müzenin en gözde ziyaret alanlarından biri olan Fenerbahçe Vapuru'nun orta ve üst katındaki güvertelerde çay ve simit eşliğinde klasik bir vapur keyfi de sürebiliyor. Ayrıca Haliç kıyısında aileler dinlenirken çocuklar da ‘Yalvaç Ural Teneke Oyuncaklar Sergisi'nde hem oyuncakların tarihini öğreniyor, hem de eğleniyor.

Rahmi M. Koç Müzesi, sadece arife ve bayramın birinci günü kapalı, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü 09.30-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.