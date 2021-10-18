Beatles şarkıları TikTok’a geldi

Dünyaca ünlü grup, genç jenerasyonun rağbet gösterdiği sosyal medya platformunda yer almaya başladı. Beatles'ın 36 hit şarkısının ByteDance'in video içerik platformunda yer alacağı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Eylül ayında, sosyal medya platformu bir milyarı geçen aylık aktif kullanıcısı olduğunu duyurmuştu. Video içerik platformu, pek çok şarkının ve kişinin de ünlenmesini sağladı.

Şimdi ByteDance’in gençlere yönelik oluşturduğu sosyal medya platformu, bir zamanların dünyaca ünlü grubunun şarkılarına yer verecek. Şu an için üç hitine yer verilirken yakın sürede 36 şarkısının ekleneceği belirtildi.

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