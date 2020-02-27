Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Beethoven’ın 250’inci yaşı kutlanacak
Beethoven’ın 250’inci yaşı kutlanacak
Dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret'in solistliğinde, Avrasya Filarmoni Orkestrası ve şef Prof. Rengim Gökmen eşliğinde Beethoven'ın 250'inci doğum yılı kutlanacak.
Kültür Sanat 27 Şubat 2020 - 14:03

Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında gerçekleştirilecek Ludwig van Beethoven’ın 250. Doğum Yılı Özel Konseri, devlet sanatçısı şef Prof. Rengim Gökmen yönetiminde, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret’in solistliğinde ve Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zorlu PSM – BKM iş birliğiyle 11 Mart gecesi Turkcell Sahnesi'nde olacak.

Şef Prof. Rengim Gökmen

Beethoven’a saygı duruşunda bulunduğu bu konserde, İmparator Konçertosu olarak da anılan, bestecinin son piyano konçertosu 5. Piyano Konçertosu icra edilecek.

Programda bestecinin klasikleşmiş 7. Senfonisi ve Leonare Uvertürü No.3 de sahnede hayat bulacak.