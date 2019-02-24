Beren Saat’in Netflix dizisindeki rolü belli oldu

Beren Saat'in yeni Netflix dizisinde Urfa, Göbeklitepe'de yaşayan Atiye adlı özel güçleri olan bir kadını canlandıracağı bildirildi.

Netflix, Türk yapımı ilk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız’dan sonra Beren Saat’in başrolünde oynayacağı dizisinin ayrıntısı belli oldu. Beren Saat, dizide özel güçleri olan bir kadını canlandıracak.

Ekranlardan bir süre uzak kalan güzel oyuncu Beren Saat’in, Netflix dizisiyle sevenleriyle buluşacağı söylenmişti. Saat herhangi bir açıklama yapmazken, projenin detayları belli oldu.

‘DÜNYA’NIN UYANIŞI’ ROMANINDAN UYARLANDI

Dizinin uyarlandığı hikayenin, Şengül Boybaş’ın ilk romanı ‘Dünyanın Uyanışı’ndan uyarlandığı ortaya çıktı.

Senaryo yazım süreci devam eden dizinin çekimleri Mart sonunda Göbeklitepe’de başlayacak.

SENARYO YAZARI, ADRİANA LİMA’YA DA DANIŞMANLIK YAPIYOR

Yaşam koçu ve astrolog olan Şengül Boybaş, Belçim Bilgin’den Adriana Lima’ya birçok ünlüye danışmanlık yapıyor.