Birkaç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birkaç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Birkaç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birkaç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘birkaç’dır. Birkaç mı, bir kaç mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birkaç'dır.

BİRKAÇ NE DEMEK: Çok olmayan, az sayıda, az anlamına gelir.

BİRKAÇ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “birkaç mı, bir kaç mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birkaç şeklinde olmalıdır. Yani bitişik yazılmalıdır.

bir kaç (Yanlış kullanım)

birkaç (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Seyahatim için birkaç parça eşya aldım.”