Birkaç nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘birkaç’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘birkaç'dır.
BİRKAÇ NE DEMEK: Çok olmayan, az sayıda, az anlamına gelir.
BİRKAÇ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “birkaç mı, bir kaç mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birkaç şeklinde olmalıdır. Yani bitişik yazılmalıdır.
bir kaç (Yanlış kullanım)
birkaç (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Seyahatim için birkaç parça eşya aldım.”