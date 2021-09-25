Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş mezarı başında anıldı

"Bozkırın tezenesi" ve "Türkülerin babası" olarak nitelendirilen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 9'uncu yılında mezarı başında anıldı.

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‘Bozkırın tezenesi’olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 9. yılında Kırşehir’deki mezarı başında törenle anıldı.

Kent merkezindeki Bağbaşı Mezarlığı’nda düzenlenen törene katılan Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş, “Bizim en acılı olduğumuz günlerden bir tanesi, bugün aşiretimizde; düğün eğlence, festival ve hareketli türkü dahi çalınmaz. Bugün içimize dönüp acımızı yaşadığımız günlerden birisi. Acısı hâlâ taze, hiçbir zaman da iyileşmeyen bir yara” dedi.

Tören sonrası konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, “Büyük ozan Neşet Ertaş, gönül tellerine dokunan sesi ve mütevazı kişiliğiyle büyük halk kitleleri tarafından sevilmiştir. Kırşehir’in yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir Neşet Ertaş. Babası ve ustası Muharrem Ertaş’ın üslubunu devam ettiren Ertaş, halk müziğine de yeni bir üslup katmıştır” diye konuştu.

Törene Ertaş Ailesi ile Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

25 Eylül 2012 tarihinde büyük halk ozanı Neşet Ertaş hayata gözlerini yummuştu. (İHA)