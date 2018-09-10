Bülent Ortaçgil’in ‘2. Perde’si plak formatında

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Bülent Ortaçgil hayranlarının en sevdiği albümlerinden birisi olan ve sanatçının Soft/Rock tadında bir yaklaşımla gerçekleştirdiği 1990 tarihli bu albüm, yüksek ses kalitesinde ve ayrıca kapak içinde yer alan özel ekiyle birlikte, yenilenmiş tasarımıyla plakseverlere sunuluyor. 1974 yılında yayınladığı kült albüm ‘Benimle Oynar Mısın?‘ albümünden tam 16 yıl sonra kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını açan bu uzunçalarda sanatçı, Onno Tunç ile beraber çalışarak birbirinden güzel 10 şarkıya imza attı. 1990 yılının Ocak ve Şubat ayları arasnda kayıt ve miksajı Rıza Erekli yönetiminde İstanbul Marmara V.A.P.P. Stüdyosu'nda gerçekleştirilen bu albümde tüm akustik gitarları Bülent Ortaçgil, diğer tüm enstrümanları ise düzenlemeleri de üstlenen Onno Tunç çaldı.

HİT ŞARKILAR YER ALIYOR

‘Bu İş Çok Zor Yonca’, ‘Bozburun’, ‘Sevgi’, ‘Çığlık Çığlığa’, ‘Sıcak’, ‘Arada Sırada Düşünür’ ve daha önce Sezen Aksu tarafından seslendirilip çok ses getiren ‘Beni Kategorize Etme’ gibi Ortaçgil'in bugün de hala dillerden düşmeyen hit şarkılarını barındıran plak, EMI – Universal Müzik Türkiye dağıtımıyla müzik severlerle buluşuyor.