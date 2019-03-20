Burak Göral’dan çocuklar için film seçme rehberi

Film eleştirmeni, gazeteci, yazar ve senarist Burak Göral tarafından kaleme alınan ve Doğan Kitap etiketiyle yayınlanan Çocukla Sinema 3-12 yaş arasındaki çocukların duygusal gelişimine uygun olan filmleri tavsiye eden bir rehber niteliğinde.

Sinema eleştirmeni Burak Göral, Çocukla Sinema eserini kendi oğluyla yaşadığı film izleme tecrübelerinden yola

çıkarak hazırladı. Kitapta, çocukların gelişimlerini ve hayal dünyalarını güçlendirecek filmlere yer veriyor. Çocukla Sinema’da Yıldız Savaşları'ndan Harry Potter'a Aslan Kral'dan Oyuncak Hikâyesi'ne, Buz Devri'nden Madagaskar'a, Neşeli Günler'den Batı Yakasının Hikâyesi'ne pek çok ülkeden eski-yeni onlarca film yer alıyor.

ETKİNLİK SAYFASI

Kitap ayrıca çocukların izlediği filmlerle ilgili düşüncelerini, filmdeki hangi karakteri neden sevdiklerini, filme kaç yıldız verdiklerini ve filmden ne öğrendiklerini yazmaları için bir etkinlik sayfası da bulunuyor.