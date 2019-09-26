Burhan Kuzu’ya ‘hakaret’ davasında Gezen’e ceza verilmedi

AKP’li eski vekil Burhan Kuzu’ya yönelik olduğu iddia edilen “Bizim kuzularla, koyunlarla, öküzlerle, ineklerle uğraşacak zamanımız değil şimdi” sözleri üzerine “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Müjdat Gezen hakkında, sözlerinin haksız bir fiile tepki olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Usta sanatçı kararın ardından, “Bu mesele aslında Burhan Kuzu-Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamit-Atatürk meselesidir” dedi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin 2017 yılının şubat ayında kundaklanmasının ardından, ünlü sanatçının düzenlediği basın açıklamasında eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'ya yönelik olduğu iddia edilen, “Bizim kuzularla, koyunlarla, öküzlerle, ineklerle uğraşacak zamanımız değil şimdi” sözleri üzerine hakkında “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya hakkında zorla getirme kararı bulunan Müjdat Gezen ile avukatı Celal Ülgen ile Burhan Kuzu'nun avukatı Cüneyd Gülcan katıldı.

Sanatçı olduğunu söyleyen Müjdat Gezen, sabıkasız olduğunu belirtti. Gezen, “Koyunlarla, kuzularla uğraşamam” sözlerine ilişkin sözlerim doğrudur. Celal Bey ben üzülmeyeyim diye söylememiş. Burhan Kuzu'nun bana ettiği hakaretleri az önce okudum dosyada. Durup dururken bana bu kadar hakaret ettiğini duysaydım cevabım daha ağır olabilirdi. Hem bana ait okulun kundaklanması hem de müştekinin bana yönelik hakaret içerikli sözleri sonrasında, basın açıklaması yaptığım esnada sorulan bir soru üzerine müştekiyi kastederek sadece koyunlarla ve kuzularla uğraşacak vaktim olmadığını, öküz ve inek tabirini ise şahsıma ait diğer fiili ve sözlü saldırıları kast ederek kullanmıştım. Kaldı ki bu olaydan sonra avukatım benim daha fazla üzülmemem için müştekinin şahsıma yaptığını daha ağır hakaretlere ilişkim bilgi vermemiştir. Ayrıca müşteki hakkında şahsıma yönelik söylediği sözler üzerine açtığım tazminat davasını kazandım” diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

‘KUZU FAZLA ALINGANLIK GÖSTERMİŞTİR'

Avukat Celal Ülgen ise, “Burhan Kuzu fazla alınganlık göstermiştir. Kaldı ki siyasetçidir” dedi. Avukat Cüneyt Gülcan ise şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Sanık ağzıma geleni değil aklıma geleni söylüyorum demiştir. Bu kapsamda bilinçli olarak hakaret etmiştir. Beyanların dosya ile ilgili yoktur. Dolayısıyla karşılıklı hakaret bulunmamaktadır. 75 yaşını geçen bir söz üstadının kullandığı cümlede kastettiği kişi ile ilgili söylediği sözlerden geri dönmesini değil pişmanlığını dile getirmesini beklerdik” diye konuştu.

‘BEDEL ÖDETİYORLAR AMA BU DEVİRLER BİTTİ ARTIK'

Söz sözü sorulan Müjdat Gezen ise, “Acaba Burhan Kuzu bana ettiği hakaretlerden dolayı özür dileyip pişmanlığını ifade etmiş midir? Dokunulmaz kisvesine sığınıp ağzına ne gelirse söylüyorlar. Karşı tarafa bedel ödeyeceksin diyorlar. Ama bu devirler bitti artık” ifadelerini kullandı.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA…

Mahkeme hakimi, sözlerin haksız bir fiile tepki olduğu gerekçesiyle ünlü sanatçıya ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

‘BU MESELE ASLINDA BURHAN KUZU-MÜJDAT GEZEN MESELESİ DEĞİL…'

Duruşma sonrası yoğun ilgiyle karşılaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren Müjdat Gezen, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Burhan Kuzu'nun sözlerini biliyorsunuz değil mi? Ben sözlerini bilmiyordum. Bilseydim bu kadar kibar konuşmazdım. Adalet tecelli etti, mutluyuz. Ne diyelim? Bu mesele aslında Burhan Kuzu-Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamit-Atatürk meselesidir” dedi. Avukat Celal Ülgen ise, “Karşılıklı hakarete ilişkin maddenin uygulanmasını istemiştik. Ancak mahkeme hakimi ‘bu sözleri söylemenizi gerektirecek haksız tahrik var' dedi ve ceza uygulamadı” dedi.