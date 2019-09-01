Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çanakkale kırmızı beyaza büründü
Çanakkale kırmızı beyaza büründü
Suzan Kardeş, geçtiğimiz gün Çanakkale’ye bağlı Küçükkuyu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşku eşliğinde kutladı.
Kültür Sanat 1 Eylül 2019 - 17:03

Küçükkuyu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda ilçenin neredeyse tamamı konser alanını doldurarak Suzan Kardeş'e eşlik etti. Konserine İzmir Marşı ile başlayan sevilen sanatçıya yoğun bir ilgi ve sevgi vardı. Suzan Kardeş'i izlemeye gelenler arasında, döneminin en sevilen dizilerinden “Elveda Rumeli”nin müziklerini seslendiren Yasemin Göksu'da vardı.

Kutlamalar boyunca sevenlerinin sahneden bir dakika bile gözlerini ayırmadığı gece ilçenin muhteşem atmosferi ve deniz kıyısındaki eşsiz kalabalık ile unutulmaz bir geceye dönüştü.

Etiketler