Çanakkale kırmızı beyaza büründü

Küçükkuyu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda ilçenin neredeyse tamamı konser alanını doldurarak Suzan Kardeş'e eşlik etti. Konserine İzmir Marşı ile başlayan sevilen sanatçıya yoğun bir ilgi ve sevgi vardı. Suzan Kardeş'i izlemeye gelenler arasında, döneminin en sevilen dizilerinden “Elveda Rumeli”nin müziklerini seslendiren Yasemin Göksu'da vardı.

Kutlamalar boyunca sevenlerinin sahneden bir dakika bile gözlerini ayırmadığı gece ilçenin muhteşem atmosferi ve deniz kıyısındaki eşsiz kalabalık ile unutulmaz bir geceye dönüştü.