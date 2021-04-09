Caravaggio’nun kayıp tablosu İspanya’da çıktı: 1.5 milyar lira değer biçiliyor

İspanya’da yapılan bir açık artırma uluslararası sanat dünyasında geniş bir yankı uyandırdı. Başkent Madrid’deki Ansorena Müzayade Evi, 1400 parçalık bir katalogdan oluşan açık artırma düzenledi.

Söz konusu açık artırmada yer alan eserlerden biri İspanya Kültür Bakanlığı’nı harekete geçirdi. 1500 euro (yaklaşık 15 bin TL) bedelle açık artırmaya başlaması beklenen eser 17. yüzyıl ressamlarından İspanyol sanatçı José de Ribera’ya ait olarak adlandırıldı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞI YASAKLANDI



Eser satışa çıkmadan önce Kültür Bakanı José Manuel Rodríguez Uribes’in girişimiyle açık artırmadan çıkarıldı. Yurt dışına ihraç edilmesi yasaklanan tablonun İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’nun kayıp eserlerinden biri olabileceği belirtildi. Tablo inceleme altına alınırken, bakanlıktan yapılan açıklamada, “Tablo oldukça değerli, bir Caravaggio olduğunu umuyoruz” denildi.

15 BİN TL FİYATLA BAŞLAYACAKTI

Caravaggio’nun kayıp eserlerinden biri olduğu düşünülen tabloyla ilgili Roma Tre Üniversitesi’nde sanat tarihi uzmanı olan Prof. Maria Cristina Terzaghi de konuştu. Bir arkadaşının eserin açık artırmaya çıkacağını söylemesi üzerine İspanya’ya giden Terzaghi, tabloyu gördükten sonra El Pais’e yaptığı açıklamada, “O bir Caravaggio, buna hiçbir şüphem yok” ifadelerini kullandı.

15 bin TL başlangıç fiyatıyla açık artırmadan çekilen tablonun, Caravaggio’ya ait olduğu tespit edilirse değerinin 150 milyon euro’yu (1.5 milyar TL) bulabileceği belirtiliyor.