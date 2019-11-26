Cats filminin fragmanı yayınlandı

Broadway tarihinin en uzun süren gösterilerinden Cats, beyazperdeye gelmeye hazırlanıyor. Film 10 Ocak 202’de vizyona girecek. Filmi sinemaya Tom Hooper uyarladı. Hooper yönetmenlik koltuğunu da Lee Hall ile paylaşıyor. Filmde James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson yer alıyor. Kraliyet Balesi baş dansçısı Francesca Hayward ilk sinema filminde oynuyor.

Dansçıların yer aldığı, klasik baleden modern dansa, hip-hop'tan caza, sokak danslarından step dansına kadar çeşitli dansların yer aldığı filmin müziklerini Lloyd Webber yaptı.

CATS FİLMİNİN KONUSU

Jellicles adlı bir kedi kabilesi, bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olurlar. Kediler için bir çeşit cennet olan Heaviside isimli bir yer vardır. Heaviside ise yeniden doğuşu simgeler. Kralın görevi de oraya gidecek olan kediyi seçmektir. Ancak Macavity isimli kötü kedi, kralı kaçıracaktır. Olacakları engellemek de diğer kedilere düşer.