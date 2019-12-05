Cem Yılmaz’dan Mahsun’a destek tweeti

Cem Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla vizyona yeni filmi Mucize 2'yi sokacak olan Mahsun Kırmızıgül'e destek verdi.

Karakomik filmlerin ikincisini yeni yılda vizyona sokmaya hazırlanan Cem Yılmaz, her ne kadar gişede çok büyük rakamlara ulaşamamış olsa da halinden memnun görünüyor. Yılmaz yaptığı açıklamalarla gişe rakamlarını kafasına takmadığını gösterirken dün akşam yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Mahsun Kırmızıgül’e destek verdi.

CEM’İN TAVSİYESİ

6 Aralık’ta seyirci ile buluşacak olan Mucize 2 adlı sinema filminin tanıtımlarını döndüren Mahsun Kırmızıgül’e destek vermek adına bir tweet atan Yılmaz şu ifadelere yer verdi: