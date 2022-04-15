Netflix duyurdu! İşte Cem Yılmaz’ın yeni dizisi Erşan Kuneri’nin yayın tarihi

Cem Yılmaz’ın Netflix Türkiye için çektiği ‘Erşan Kuneri’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Netflix resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Medar-ı iftiharımız Kuneri Film artık bizimle. Erşan Kuneri 13 Mayıs’ta sadece Netflix’te oynuyor” ifadesi kullanıldı.

Dizi, ‘G.O.R.A.’ ile ‘Arif V 216’ filmlerinde yer alan fenomen karakter Erşan Kuneri’nin 1970’lerin sonu ve 1980’lerin başında yaşadıklarını konu alıyor.

Cem Yılmaz’ın başrolünde yer aldığı dizide ayrıca Nilperi Şahinkaya, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Algöz ve Merve Dizdar rol alıyor.

İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan dizi, 13 Mayıs’ta izleyicilerle buluşacak.