Cep Herkülü: Naim’in ilk 3 günde ne kadar izlendiği belli oldu

Geçtiğimiz hafta sonunda en çok izlenen film 393 bin 251 kişiyle Frozen II oldu. 908 salonda gösterime giren ve vizyona damga vurması beklenen Cep Herkülü: Naim ise beklentileri karşılayamadı, en çok izlenen üçüncü film oldu.

Box Office Türkiye’nin verilerine göre geçtiğimiz 20 Kasım’da gösterime giren ve hafta içerisinde iki günde yaklaşık 320 bin seyirci tarafından izlenen Karlar Ülkesi II (Frozen II), hafta sonu da başarısını sürdürdü. Film 393 bin 251 kişi tarafından izlendi ve hafta sonu en çok tercih edilen film oldu. Toplamda ise 712 bin 882 kişi tarafından izlendi. Frozen II, hafta sonu performansıyla tüm zamanların en iyi hafta sonu açılış miktarına erişen yabancı animasyon oldu.

Hafta sonu en çok izlenen film Recep İvedik 6 oldu. Hafta sonu 381 bin 390 seyircinin izlendiği film 17 günde 3 milyon 206 bin 280 seyirciye ulaştı.

VİZYONDA ‘NAİM’ SÜRPRİZİ

Vizyondaki sürpriz ise Cep Herkülü: Naim’in üçüncü sırada yer almasıydı. Vizyona damga vurması beklenen ve 908 salonda vizyona giren film, 292 bin 685 seyirci tarafından izlendi.

7. Koğuştaki Mucize ise vizyondaki 7’inci haftasında izleyiciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Film, hafta sonunda 158 bin 361 seyirci tarafından izlendi, toplamda ise 4 milyon 781 bin 159 kişi tarafından izlenmiş oldu. Kral Şakir Korsanlar Diyarı ise 48 bin 146 seyirciyle beşinci basamakta yer alan yapım oldu.