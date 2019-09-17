Cereyan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cereyan mı, ceryan mı?

Cereyan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre cereyan mı, ceryan mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'cereyan'dır. Cereyan mı, ceryan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘cereyan’dır.

CEREYAN NE DEMEK:

1- Bir yöne doğru akma, akış, akıntı.

2- Bir şeyin gelişme, olma durumu.

3- Aynı eğilimde olan, aynı görüşü paylaşan kimselerin oluşturduğu hareket:

4- Akım (elektrik cereyanı)

CEREYAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin cereyan mı, ceryan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı cereyan şeklinde olmalıdır.

ceryan (Yanlış kullanım)

cereyan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Fırtınanın şiddetinden dolayı tüm şehirde cereyanlar kesildi.”