Chris Evans’lı Pixar filminden ilk fragman yayınlandı

Oyuncak Hikâyesi'nin spin off'u olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanan Buzz Lightyear'dan ilk fragman geldi. Meşhur oyuncağı seslendiren Chris Evans, fragmanı sosyal medya hesaplarından paylaşarak hayranlarından destek aldı.

Sozcu.com.tr

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Pixar, Chris Evans’ın Buzz Lightyear’ı seslendirdiği ve önümüzdeki yaz sinemalarda gösterime girecek, merakla beklenen “Oyuncak Hikayesi” spin-off’unun ilk tanıtım fragmanını yayınladı.

Animasyon filmi, Tim Allen tarafından seslendirilen ve orijinal “Oyuncak Hikayesi” filmlerinde Andy adlı bir çocuğa ait olan; cesur, maceracı aksiyon figürüne ilham veren uzay bekçisinin hikâyesini anlatacak.

Lightyear, Pixar ile yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalışan Angus MacLane tarafından yönetiliyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Chris Evans (@chrisevans)’in paylaştığı bir gönderi

Yeni 90 saniyelik teaser Evans’ın sesine pek yer vermiyor, bu yüzden hayranlar hâlâ Hollywood’un süper kahramanının uzay maceracısı olarak nasıl ses çıkaracağını bilmiyor. Bununla birlikte, fragman, “Lightyear”ın Buzz’ın tehlikeli bir uzay görevi üstlenmesi etrafında döneceğini gösteriyor.

Evans da sosyal medya hesaplarında fragmanın yayınlanmasıyla ilgili heyecanını dile getirdi. Ünlü oyuncu gönderilerinde şu satırlara yer verdi:

“Animasyon filmleri çocukluğumun muazzam bir parçasıydı. Onlar benim kaçışımdı. Benim maceralarım. Hayallerim. Onlar benim hikaye anlatma ve performans sergilememdeki büyüyü gösteren ilk pencerelerdi.”

Evans, Twitter’daki paylaşımında ise şu satırlara yer verdi: “Tüylerim diken diken oldu. Ve bu fragmanı her izlediğimde de böyle olacak. Veya bir Bowie şarkısı duyunca… Hiçbir şey bana bunun bir parçası olduğumu bilmekten daha fazla mutluluk ve minnettarlık hissettirmedi.”

Filmin, 17 Haziran 2022’de vizyona girmesi bekleniyor.

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