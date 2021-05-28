Çinimacin Kalesi Kültür Yolu projesi hayata geçiriliyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında sunulan ve başarılı projeler arasında yer alan “Bayburt Kalesi (Çinimaçin) Kültür Yolu Projesi” destek sözleşmesinin imzalanmasının ardından proje hayatiyete geçiriliyor.

Kent merkezinin kuzeyindeki yalçın kayalıkların üzerinde asırlar önce inşa edilen Bayburt Kalesi, Roma, Bizans, Arap ve Türk medeniyetlerine ev sahipliği yaptı. Yerleşim alanı olarak Türkiye’nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan ve 150 bin metrekare alana kurulu Bayburt Kalesi, dış yüzeyinde kullanılan mor ve yeşil renkli firuze çinilerinden dolayı, “Çinimaçin Kalesi” olarak adlandırılmakta. Tarihi İpek Yolu güzergahında stratejik bir noktada olduğu için asırlarca güvenilir üs olarak tercih edilen Bayburt Kalesi, yürütülen çalışmalarla görkemli görüntüsüne yeniden kavuşturuluyor.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan KUDAKA destekli proje kapsamında yapılması planlanan kale yolu aydınlatmalar, çiniler için tasarlanan tanıtıcı levhalar ile tarihi kalenin çehresinin değiştirilerek önemli bir turizm destinasyonu haline getirilmesi hedefleniyor.

ESTETİK MOTİFLERLE SÜSLENECEK

Önceki yıllarda yapılan kazı kurtarma, çini montajı ve aydınlatma çalışmalarına ek olarak hazırlanan proje, tarihi yapıyı estetik ögeler ve kültürel değerlerle bütünlük içerisinde ele alan bir güzergâha dönüştürecek. Proje kapsamında kale kapılarına ulaşımın sağlandığı 350 metrelik yol yenilenerek aydınlatılması sağlanacak. Ziyaretçiler için oluşturulacak seyir alanları çeşitli motiflerle bezeli ferforjelerle çevrelenecek.

Vali Cüneyt Epcim'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu, Bayburt Müze Müdürü Adem Bedir, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Hüseyin Küçük ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. (İHA)

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