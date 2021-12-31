Cinsel saldırı iddiaları beklenen dizinin geleceğini de tehlikeye attı

Sex And The City'nin devamı olan And Just Like That, dizinin eski oyuncusu Chris Noth'un cinsel saldırı iddiaları arasında belirsiz bir gelecekle karşı karşıya.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Us Weekly’e konuşan bir kaynak, ikinci sezonla ilgili görüşmeler devam etse de şimdi tüm bu konuşmalar durdu dedi: “Başka bir sezon yapmakla ilgili konuşuluyordu, ancak yaşanan son gelişmelerden sonra tüm bu konuşmalar durdu.”

Mr. Big’i canlandıran 67 yaşındaki Noth’a cinsel saldırı iddiaları dört farklı kadın tarafından ileri sürüldü, ancak Noth tüm suçlamaları reddetti.

16 Aralık’ta dizinin yayınlanmasından sadece bir hafta sonra Zoe ve Lily takma adlarını kullanan iki kadın, Chris Noth’u cinsel saldırı ile suçladı.

Zoe takma adını kullanan kadın, Law & Order yıldızının 2004’te henüz 22 yaşındayken kendisine saldırdığını iddia etti. Los Angeles’ta yüksek profilli bir eğlence firmasında çalışırken Noth ile tanıştıktan sonra, olayların flörtlü sesli mesajlardan tecavüze geçtiğini iddia etti.

Lily takma adını kullanan başka bir kadın ise, Noth ile 2015’te New York’ta bir gece kulübünün VIP bölümünde sunucu olarak çalışırken tanıştığını söyledi. Noth o sırada 60 yaşındaydı, evli olmasına rağmen akşam yemeği için çıkma teklifi etti ve ardından da saldırı gerçekleşti.

OYUNCU ARKADAŞINDAN DA ÇARPICI İDDİALAR GELDİ

İddialar ortaya çıktıktan sonra, Noth ile Law & Order’da çalışan üçüncü bir kadın, aktris Zoe Lister-Jones, onu sette uygunsuz davranmakla suçladı. Sette sarhoşken ona tuhaf bir şaka yaptığını iddia etti.

Suçlamalar kamuoyuna açıklandıktan sonra Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, kadınları desteklemek için ortak bir bildiri kaleme aldı:

“Öne çıkan ve acı deneyimlerini paylaşan kadınları destekliyoruz. Yapılması çok zor bir şey olduğunu biliyoruz ve onları takdir ediyoruz.”

US Weekly’nin yeni bir haberine göre de devam dizisinin geleceğine eski oyuncunun skandalları gölge düşürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Noth ise suçlamaları reddediyor. The Hollywood Reporter’a verdiği demeçte, “Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttikleri suçlamalar kesinlikle yanlış” dedi ve şu şekilde devam etti:

“Bu hikayeler 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olabilir. Hayır, her zaman hayır anlamına gelir. Bu, benim aşmadığım bir çizgi. Karşılaşmalar rızaya dayalıydı. Ortaya çıkan bu hikayelerin zamanlamasını sorgulamamak elde değil. Neden şimdi ortaya çıktıklarını kesin olarak bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara saldırmadım.”

İlginizi Çekebilir Cinsel saldırıyla suçlanan oyuncu Chris Noth'a bir şok daha: 12 milyon dolar kaybetti

İlginizi Çekebilir Cinsel tacizle suçlanan Chris Noth, yer aldığı diziden de kovuldu