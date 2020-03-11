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Çocuklar için ‘Umut’ konseri
Çocuklar için ‘Umut’ konseri
Volkswagen Arena’da gerçekleşecek UNICEF Umut Konserinde sanatçılar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarını çocuklar için seslendirecek. Konser, 29 Mart’ta düzenlenecek.
Kültür Sanat 11 Mart 2020 - 12:17

Barbaros, Can Bonomo, Cecilia Krull, Edis, Gökçe Bahadır ve Burak Sevinç, Kalben, Karsu, Mabel Matiz, Mehmet Erdem, Özgün, Sertab Erener ve Yalın, UNICEF Umut Konseri için gönüllü olarak sahne alacak. Gecenin sunuculuğunu ise yine gönüllü olarak Ceyda Düvenci üstlenecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleşecek konserin tüm geliri UNICEF'in Türkiye'deki her çocuğun kaliteli eğitime erişmesi için yaptığı çalışmalara aktarılacak. CarrefourSA'nın “Her Çocuk İçin Eğitim” Sponsoru olduğu UNICEF Umut Konseri, KerkiSolfej organizasyonuyla, Biletix – Pozitif – Volkswagen Arena ve PasionTurca katkılarıyla hayata geçiyor.

Konser, 29 Mart Pazar günü, saat 19.30'da düzenlenecek.

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