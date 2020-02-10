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Çukurova Rock Festivali’nin kadrosu açıklandı
Çukurova Rock Festivali’nin kadrosu açıklandı
Geçtiğimiz yıl Adana’da üçüncü kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini bir araya getiren Çukurova Rock Festivali dördüncü senesinde yola tam gaz devam ediyor.
Kültür Sanat 10 Şubat 2020 - 15:58

Çukurova Rock Festivali, bu yıl da birbirinden değerli müzisyenleri dinleyicilerle buluşturacak. Bölgedeki önemli festivallerden olan etkinliğin programı şöyle:

16 Nisan – Perşembe
Sertab Erener
Manga
Kalben
Şanışer Ft Sokrat ST
Yirmi7
Bed Bozgun

17 Nisan – Cuma
Duman
Pentagram
Ceza Pera
Nova Norda
Aktör

18 Nisan – Cumartesi
Şebnem Ferah
Cem Adrian
Flört
Dolu Kadehi Ters Tut
Can Gox
Ezgi Pekel

19 Nisan – Pazar
Athena
Selda Bağcan
Moğollar
Pamela
Ozbi Ft Gülce Duru

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