Çukurova Rock Festivali’nin kadrosu açıklandı
Çukurova Rock Festivali, bu yıl da birbirinden değerli müzisyenleri dinleyicilerle buluşturacak. Bölgedeki önemli festivallerden olan etkinliğin programı şöyle:
16 Nisan – Perşembe
Sertab Erener
Manga
Kalben
Şanışer Ft Sokrat ST
Yirmi7
Bed Bozgun
17 Nisan – Cuma
Duman
Pentagram
Ceza Pera
Nova Norda
Aktör
18 Nisan – Cumartesi
Şebnem Ferah
Cem Adrian
Flört
Dolu Kadehi Ters Tut
Can Gox
Ezgi Pekel
19 Nisan – Pazar
Athena
Selda Bağcan
Moğollar
Pamela
Ozbi Ft Gülce Duru