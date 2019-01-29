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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımcılar ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımcılar ile görüşüyor
Sinema sektörünün kimi isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son dönemlerde yaşanan "mısır" kriziyle ilgili görüşme gerçekleştiriyor.
Kültür Sanat 29 Ocak 2019 - 16:30

Yapımcılar ve sinema sektörünün bazı isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşüyor.

Görüşmeye Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve Onur Tan katıldı.

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Son güncelleme: 16:31 - 29.01.2019
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