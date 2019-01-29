Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımcılar ile görüşüyor
Yapımcılar ve sinema sektörünün bazı isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşüyor.
Görüşmeye Birol Güven, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren, Şükrü Erol Avcı, Şükrü Avşar, Çağrı Özeren, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz ve Onur Tan katıldı.