Cüneyt Arkın’ı Tarık Akan’a benzetince…

Yeşilçam efsanelerinden Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir anı ile hem gülümsetti hem de meslektaşı Tarık Akan'ı anmış oldu.

Yaşıtları oyuncular arasında sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan ve gündeme dair çektiği videolarla kendisinden söz ettiren Cüneyt Arkın, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla takipçilerini Yeşilçam yıllarına götürdü. Arkın, ‘Yeşilçam Anılarından’ notuyla paylaştığı satırlarında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllar önce Almanya'ya gittim, ulaşımımı sağlayan birini verdiler yanıma. Adını bile hatırlıyorum; Rıza… Beni görünce “Hoş geldin Tarık Abi” dedi. Ben bozuldum tabii. Akşam evine davet etti. Üç tane de çocuğu var. Çocuklar bir ara televizyonu açtılar. Bir baktık televizyonda benim filmim oynuyor. Rıza baktı baktı; ‘Ya’ dedi, ‘Tarık Abi sen Cüneyt Arkın'ı tanırsın. Nasıl bir heriftir bu?’ Hatırladıkça halen gülüyorum”