‘Dali’nin Kadınları’ için geri sayım başladı

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13 Ekim Cumartesi, Zorlu PSM de tiyatro severlerle buluşacak olan oyunun son provaları yapılırken, oyuncular oldukça heyecanlı olduklarını söyledi. Yönetmen Ali Düşenkalkar, oyunla ilgili, “Dünyada hiçbir zaman bir araya gelmemiş dört kahramanın başından geçmiş fantastik bir hikaye seyredeceksiniz. Bir kahramanın zihninde yarattığı bu seçkin kadınlar; Edith Piaf, Virginia Wolff, Frida Kahlo ve Marilyn Monroe. Dali'nin kadınları… Dünyanın en çılgın, deli ressamı Salvador Dali'nin verdiği bir davete giderler. Ve sürprizlerle dolu oyun başlar” dedi.

Dali’nin Kadınları programı

13 Ekim 2018 Cumartesi – ZORLU – 20:30

14 Ekim 2018 Pazar – ZORLU – 20:30

22 Ekim 2018 Pazartesi – ATAKÖY – 20:30

23 Ekim 2018 Salı – CKM – 20:30

28 Ekim 2018 Pazar – ZORLU – 16:30

1 Kasım 2018 Perşembe – KOZZY – 20:30

3 Kasım 2018 Cumartesi – ZORLU – 20:30

10 Kasım 2018 Cumartesi – ZORLU – 20:30

14 Kasım 2018 Çarşamba – UNİQ – 20:30

25 Kasım 2018 Pazar – UNİQ – 16:30

OYUNUN KONUSU

Dünya tarihinde büyük iz bırakmış isimler Marilyn Monroe Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo, Salvador Dali cinayetinde şüpheli konumundadır. Dali'nin öldürüldüğü bıçakta parmak izleri bulunmuştur. Kahramanımız, katilin kim olduğunu bulmaya çalışır ve böylece kendi iç dünyasını ve hayatını sorgularken bulur. Ütopik bir evrende geçen, yer ve zaman kavramının kaybolduğu Dali'nin Kadınları her biri ayrı renk olan efsaneleri bir araya getiriyor. Çarpıcı ve değişik bir üslup ile sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak…