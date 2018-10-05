‘Deliler’in afişi hazır

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Osmanlı İmparatorluğu'ndaki cesur savaşçıları anlatan ‘Deliler’ filminin afişi ortaya çıktı. 23 Kasım'da seyirciyle buluşacak olan filmin başrollerini, Erkan Petekkaya, Cem Uçan, Yetkin Dikinciler, Nur Fettahoğlu ve İsmail Filiz paylaşıyor. Ayrıca Hakan Yufkacıgil, Gökçe Özyol, Rüzgar Aksoy, Gülşah Şahin Uçan, Demet Tuncer, Kamil Güler, Namık Rüstemhanlı, Mehmet Pala, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan, Baran Öztürk ve Berat Efe Parlar gibi isimler de filmde yer alıyor.



FİLMİN KONUSU

15. yüzyılın ortalarında, Fatih Sultan Mehmet'in, Eflak Voyvodalığına “bizzat” tayin ettiği Vlad Tepeş, görevinin ilk yıllarında Osmanlı'ya sadık kalsa da, sonraları bölge halklarına karşı korkunç zalimlikler yapmaya başlar. Fatih Sultan Mehmet, hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara yapılan bu zulme sessiz kalmayacaktır. Önce elçisiyle bir uyarı yollar. Vlad, elçinin sarığını kafasına çiviletip İstanbul'a gönderince Osmanlı Hakanı için sabır taşar, artık Vlad'ın bu zalimliklerine bir son verme vakti gelmiştir. Fatih, bu zulmün, tez elden bitirilmesi için Baba Sultan'a emir verir. Baba Sultan, “Deliler Birliği”'nin içindeki korkusuz yiğitlerden yedisini, gözü kulağı olan Kuman'la birlikte, Vlad'ın hüküm sürdüğü Targoviçte'ye gönderir. Bu yedi kahraman; Gökkurt, Aşkar, Mübariz, Çebi, Suskun, Kongar ve Adsız'dır. Deliler, Vlad'ın çetelerinden gizlenerek Vlad'a ulaşmak yerine, doğrudan çetecilerin üzerine giderek, binlerce mazlumun intikamını teker teker almaya kararlıdır. Yolun sonunda ise, tarihe Kazıklı Voyvoda olarak geçen Vlad Tepeş ve ordusu vardır.