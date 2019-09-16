DenizBank Çocuk Operası, yeni sezona merhaba diyor

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca'nın yapımıyla sahneye konan Papagenolar'a, Avrasya Oda Orkestrası eşlik edecek. Temsilde yer alan çocuk korosunu ise ülkemizin yetiştirdiği en önemli çocuk korosu şeflerinden Güneş Kaya çalıştırıyor.

W.A. Mozart'ın en sevilen eserlerinden biri olan Sihirli Flüt Operası'ndan ilham alınarak kurgulanan Papagenolar'da özenle seçilmiş aryalar Türkçe seslendiriliyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı operada hikaye; Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor. Sihirli Orman’da yaşayan tüm canlıların sevgiyle daha da güzelleştiğini, kötü bile olsa her insanın içinde mutlaka bir iyilik kırıntısı olduğunu ve bu iyiliği ortaya çıkarmak için yine sevgi ile yaklaşmak gerektiğini anlatan Papagenolar, tüm çocuklara ve ebeveynlere operanın en eğlenceli halini sunmayı ve tanıtmayı amaçlıyor.