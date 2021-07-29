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Devlet Opera ve Balesi’nin Instagram’ı hacklendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nün Instagram hesabı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildi.

Güncellenme: 15:50, 29/07/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Devlet Opera ve Balesi’nin Instagram’ı hacklendi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Instagram hesabımız kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirilmiştir.

* Hesabımızdan şu an itibarıyla yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığını ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü  olarak tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.