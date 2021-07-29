Devlet Opera ve Balesi’nin Instagram’ı hacklendi

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Instagram hesabımız kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirilmiştir.

* Hesabımızdan şu an itibarıyla yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığını ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.

* Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.