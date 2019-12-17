Devlet Tiyatroları’nın 70’inci yılına görkemli kutlama

Devlet Tiyatroları'nın kuruluşunun 70. yıldönümü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden sonra dün akşam Mecidiyeköy Büyük Sahne'de özel bir etkinlikle kutlandı.

İçeriğini Devlet Tiyatroları Başdramaturgu Canan Kırımsoy ve Eren Aysan'ın hazırladığı, yönetmenliğini Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser'in yaptığı yaklaşık üç saatlik program davetlilere duygusal anlar yaşattı.

KLASİKLER YENİDEN SAHNEDE

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt'un da katıldığı, Zafer Algöz ve Seray Gözler'in sunumunu yaptıkları gecede, davetlilere özel olarak hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı ve geçmişten bugüne hatıralarda iz bırakmış olan Yedi Kocalı Hürmüz, Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Bir Şehnaz Oyun, Cyrano de Bergerac, Giydiric, Hırçın Kız, Köşebası, Kral Oidipus, Damdaki Kemancı, Bağdat Hatun, Üç Kuruşluk Opera oyunlarından parçalar sahnelendi.

İŞTE, GECEDEN KARELER…



Devlet Tiyatroları eski genel müdürlerinden Raik Alnıaçık'ın yaptığı konuşmanın ardından emektar sanatçılarımıza özel olarak hazırlanmış teşekkür belgeleri ile 70. Yıl Özel Kitabı takdim edildi.