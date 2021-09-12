Dijital ortamların yeni Batman serisi okurla buluştu

DC Comics ve Webtoon işbirliği ilk meyvesini verdi. DC'nin merakla beklenen Batman: Wayne Family isimli serisi Webtoon'da başladı.

Sozcu.com.tr

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Mobil için daha uygun bir okuma sağlayan, çizgi roman karelerini yan yana değil de aşağı doğru sırlayarak hikayeler sunan Webtoon, geçtiğimiz aylarda DC Comics ile işbirliği yaptığını duyurmuştu.

Şimdi ise Webtoon, yeni web dizisini; Batman: Wayne Family Adventures’ın ilk üç bölümünü yayınladı. Hayranlardan yoğun ilgi gören bölümler, Bat-Ailesinin komik maceralarını gözler önüne seriyor ve Batman’e hâkim olan kasveti dağıtıp ihtiyaç duyulan eğlence ve mizahı getiriyor.

Batman: Wayne Family Adventures’ın ilk üç bölümü, Bat-Family’nin Webtoon’a ne kadar uygun olduğunu gösteriyor. Karakterler renkli ve eğlenceli bir şekilde okuyucunun karşısına çıkıyor.

Kara Şövalye, sürekli karanlık güçlerle savaştığı için pek eğlenmeye vakit bulamıyordu; ancak, Webtoon dizisinde, süper çocuklara sahip olmanın zorlukları ve sıkıntılarıyla uğraşan gülümseyen bir baba görüyoruz.

DC Comics’in Webtoon ile ilk projesi yoğun ilgi görürken ilerleyen zamanlarda hangi yeni serilerin çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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