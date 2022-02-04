Dikili’de yüzerken Atarneus Antik Kenti’nin limanını buldu

Amerika'da bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan Denem Orhun, 1,5 yıl önce eşiyle tatil için gittiği İzmir'in Dikili ilçesinde dalış yaparken su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Orhun, kolonların görüntüsünü Bergama Antik Kenti kazı ekibine gösterdi. Kolonların Atarneus Antik Kenti'ne ait liman olduğu belirlendi.

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Amerika’da bir müzik şirketinde yazılımcı olarak çalışan bilgisayar mühendisi Denem Orhun, 2020 yılının yazında eşiyle İzmir’in Dikili ilçesindeki kayınpederinin yanına tatile gitti.

İsmetpaşa Mahallesi Kabakum Yolu mevkii sahilinde dalış yapan Orhun, su altında yuvarlak kolonlara rastladı. Kolonların tarihi bir yapıya ait olabileceğini düşünen Orhun, drone ile görüntülerini çekip durumu Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş ile İzmir ve Bergama Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

Yapının Akalılar tarafından kurulan ilk kent devleti olan Atarneus Antik Kenti’ne ait tarihi binlerce yıl öncesine dayanan antik liman olduğu belirlendi. Bölge 1’inci derece sit alanı ilan edildi.

Karar Resmi Gazetede de yayımlandı. Kararda, deniz içinde kalan ve üç bölümlü iskele şeklinde liman kalıntısı olduğu belirtildi. Limanın, antik dönem sonrasındaki tektonik hareketler sonucunda meydana gelen topografik değişikliklerden sonra bile antik dönemden beri süregelen limancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğüne işaret eden mimari bir buluntu olduğuna dikkat çekildi. “Söz konusu liman kalıntısının bulunduğu alanın 1’inci derece arkeolojik sit olarak ekli 1/25000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtildiği şekliyle 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine, ekli sit fişinin uygun olduğuna karar verildi” denildi.

“YAPININ BAZİLİKA PLANINA SAHİP OLDUĞUNU FARKETTİM”

Antik Yunan Filozofu Aristo’nun da bir dönem yaşadığı Atarneus Antik Kenti’ne ait antik limanı bulan Denem Orhun, annesinin Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olması nedeniyle çocukluğundan beri arkeolojiye meraklı olduğunu söyledi.

Orhun, “Yüzerken sudaki yuvarlak kolona gözüm ilişti. Yerdeki başka taşlarla beraber buranın antik bir yapı olduğunu düşündüm. Yapının bazilika planına sahip olduğunu fark ettim. Durumu yetkililere bildirmemle araştırmalar yapıldı. Bir yıl süren araştırmalar sonucunda buranın antik liman olduğu ortaya çıktı. Bir vatandaş olarak görevimi yapmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.

“BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNE KADAR KULLANILMIŞ”

Bergama Antik Kenti kazı ekibinden Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güler Ateş de limanın Bizans ve Osmanlı dönemine kadar kullanılmış olduğunu tespit ettiklerine dikkat çekip, “Hemen tescil işlemlerini başlattık. Hazırladığımız rapor sonrasında limanın olduğu bölge arkeolojik SİT alanı ilan edildi” diye konuştu. (DHA)



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