Doğan Kitap 20’inci yılını kutladı
Hilton İstanbul Bosphorus'da düzenlenen geceye Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Çağlar Göğüş, Doğan Kitap'ın 20 yıllık dostları, tüm yazarlar ve Doğan Kitap çalışanları katıldı.
Doğan Kitap Yayın Direktörü Cem Erciyes'in açılışını yaptığı gecede, Doğan Kitap Genel Müdürü Gülgün Çarkoğlu ve Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı duygu yüklü konuşmalar yaptı.