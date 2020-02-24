‘Doruktakiler’in ilk konuğu Ataol Behramoğlu

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen, gazeteci Faruk Şüyün'ün hazırladığı ‘Doruktakiler’ etkinliklerinin ilk konuğu, günümüzün en sevilen şairlerinden Ataol Behramoğlu olacak. Katılımı ücretsiz olan etkinlik, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 19.30'da başlayacak.

“Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var”, “Aşk İki Kişiliktir”, “Ben Ölürsem Akşamüstü Ölürüm”, “Bu Aşk Burada Biter”, “Sevgilimsin” gibi ezbere bilinen şiirleri okurlara armağan etmenin yanı sıra yaptığı çeviriler, edebiyat-kültür üzerine yazıları, antoloji ve tiyatro çalışmalarıyla da sanat hayatımıza katkıda bulunan Ataol Behramoğlu için organize edilen gecede Ataol Behramoğlu katılımcı dostlarını sahnede bizzat ağırlayacak.



Çok yönlü ustayı seyircilere dostları, çeşitli dönemlerde birlikte çalışmalar yaptığı sanatçılar ve ailesi sahnedeki sohbetlerinde daha yakından tanıtacak, şiirlerinden yaptıkları besteleri seslendirecekler.

Gecenin müzisyen konukları arasındaysa Haluk Çetin ve Vedat Sakman yer alacak. Gece, verilen kokteyl ile sona erecek.