Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Uğur Güneş ile ilişkisini sonlandıran Reyhan Cansu, "Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin" dedi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Uğur Güneş’le aşk yaşadığı ve ayrıldığı haberiyle gündeme gelen şarkıcı Reyhan Cansu, Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Cansu, eski sevgilisi Uğur Güneş hakkındaki sorulara cevap verdi. Ayrılık sonrası sessizliğini koruduğunu belirten Cansu, “Ancak Uğur Bey kameralar karşısına çıkıp ‘O kişilere prim vermeyin’ dedi. Çirkin bir üslupla konuşması kadına bakış açısını göstermiş oldu. Çıkıp, ‘Biz arkadaşız’ da diyebilirdi. Aslında benimle prim yapan kendisidir. Geçmişte yaşadık ve bitti” dedi.

Güneş’in kendisini aldattığını belirten Cansu, “Beni aldatan biriyle hiçbir şey yokmuş gibi devam edemezdim. Sanırım bunu hazmedemiyor. Bana benzer bir kadınla kendisini görünce arkadaşlarım haber verdiler. Benim tek yorumum dublörlerimle mutlu olmaya devam etsin oldu ve ayrıldık” ifadelerini kullandı.