Dünyaca ünlü piyanistimiz İdil Biret’ten anlamlı konser

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İdil Biret, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği’nin organize ettiği etkinlikte “Her Nota bir Umut” projesi kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) konser verdi. Konseri izlemeye gelenlere, girişte farkındalık oluşturması adına yüz maskesi dağıtıldı.

GELİR, HASTA ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAK

Projenin danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı piyano eğitmeni Nilüfer Güzel, katılımcılara teşekkür ederken, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, konserin gelirinin İzmir’de ikamet eden hasta çocuklar ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi ve Kemik İliği Nakil Merkezi yararına kullanılacağını kaydetti.

Biret’in performansı katılımcıların büyük beğenisini topladı.