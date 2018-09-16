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Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi İstanbul’da
Dünyaca ünlü Yunan şarkıcı Despina Vandi, 7'inci Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında konser vermek üzere İstanbul'a geldi.
Kültür Sanat 16 Eylül 2018 - 19:09

Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 17.00’da Yunanistan’ın başkenti Atina’dan İstanbul’a gelen Yunan şarkıcı Vandi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yunan şarkıcı Despina Vandi İstanbul'da. DHA

Yunan şarkıcı Despina Vandi İstanbul’da. DHA

İstanbul’da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yunan şarkıcı, “Yarın ki konser için çok heyecanlıyım ve yarını iple çekiyorum. Herkesi konsere bekliyorum” dedi. Vandi en son iki ay önce İstanbul’a geldiğini de sözlerine ekledi. Vandi, yarın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nde konser verecek. DHA

Son güncelleme: 19:16 - 16.09.2018
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