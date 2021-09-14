Dünyanın en eski mozaiği Yozgat’ta

Yozgat'ta Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük'te yapılan kazı çalışmalarında dünyanın en eski mozaiği bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan ve tarih boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan, zengin bir kültür yapısına sahip Yozgat’ta kazı çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Büyüktaşlık köyü sınırları içerisinde yer alan Uşaklıhöyük’te Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü, İtalyan Pisa Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait dünyanın en eski mozaiği bulundu.

Uşaklıhöyük'te keşfedilen, farklı büyüklük ve düzensiz şekillere sahip 3 bin 147 adet taştan oluşan, 3 metreye 7 metrelik bir alana döşenmiş olan geometrik desenli döşeme mozaik, 3 bin 500 yıllık tarihi ile dünyanın bilinen en eski mozaiği olarak literatüre girdi.

Kazı Başkanı Anacleto D’agostino, “Bulduğumuz mozaik dünyanın en eski mozaiği. Bu mozaik Hitit dönemine ait yapıyı birleştiriyor. Yunanistan’daki mozaiği biliyoruz ama bu mozaik onlardan daha eski. 3 bin 147 taş kullanılmış. Mozaik çeşitli çok farklı renklere sahip çakıl taşlarından yapılmış. Çeşitli dekoratif özelliklere sahip. Şu andaki düşüncemiz bu alanda gördüğünüz tapınakla bağlantılı olduğu şeklinde” dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de şunları söyledi: “Bu mozaiğin tarihi 3 bin 500 yıllık. Hangi döneme ait olduğu yapılan bilimsel çalışmalar neticesinde dünya tarihindeki ilk mozaik olduğu belirlenmiştir. İlk mozaik olması zaten mozaiğin yapısından da görülebilmektedir. Çünkü çok primitif yapıdadır. Mozaik yapıların en çok örneği Gaziantep’te bulunuyor, o mozaiklerin en ilkel halinin de buradaki mozaik olduğunu tespit edebilmekteyiz. Çalışmalarımız bundan sonraki süreçte burayı turizme kazandırıp Yozgat’ımızın turizmine katkı sağlamasını planlıyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” (İHA)