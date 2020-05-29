Ege Çubukçu, Kozmos ve BanditBeatz’den yeni şarkı

Beatmaker ile MC'leri bir araya getirerek yalnızca 4 saatte bir şarkı üretmelerine zemin hazırlayan RedBull’un video serisi ‘Serbest Atış'; Ege Çubukçu, Kozmos ve beatmaker BanditBeatz'i konuk olarak ağırladı. Türkiye'de hip hop denince akla ilk gelen isimlerden birisi olan Ege Çubukçu, sekiz yıldır yaptığı çalışmalarla Türkçe rap dinleyicisinin yakın takibinde olan Kozmos ve altyapısını kendisinin tamamladığı ‘Just Because' isimli ilk albümüyle dikkat çeken BanditBeatz, Serbest Atış bölümünde yalnızca 4 saat içinde yepyeni bir şarkı üretmişti.

Burada üretilen şarkıları ‘Palmiye'yi şimdi Sony Music etiketiyle bir tekli olarak yayınlayan üç başarılı isim; yeni şarkılarına bir de klip çekti.

İZMİR’İ ANLATIYOR

Şarkıda İzmir esintilerinin yer aldığına değinen Ege Çubukçu, “Her rap sanatçısının geldiği yerle ilgili farklı hikayesi, betimlemeleri vardır. Palmiye, İzmir ile özdeşleşiyor” dedi. Bandit Beatz ise “İzmir'in kendisi gibi insanları da sıcak. Bu sıcaklık şarkıya ancak bu kadar iyi yansıyabilirdi. Bizler ise İzmir'in her yerinde görebileceğiniz palmiyelerin gölgelerinde gülmeyi, eğlenmeyi ve en önemlisi mücadele etmeyi seven insanlarız” diye konuştu. Kozmos da şarkıyla ilgili, “Şehrin simgelerinden biri palmiye. Fakat genel olarak İzmir’i değil daha çok Karşıyaka’yı yansıtıyor. Gerek sözler gerek klipteki normal zamanda da takıldığımız yerler. Şarkı buram buram semt kokuyor” ifadesini kullandı.