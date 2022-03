Eleştirmenlerin Seçimi 2022 Ödülleri sahiplerini buldu

Hem filmleri hem de dizileri onurlandıran Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri (Critics Choice Awards) sahiplerini buldu. Geceye katılan ünlüler ödüllerini alırken kırmızı halıda da birbirinden renkli görüntüler verdiler.

Hem filmlere hem de dizilere verilen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri 27. defa gerçekleşti. BAFTA’da da ödül kucaklayan The Power Dog, Eleştirmenlerin Seçimi’nde de en iyi film ödülünü almayı başardı. En iyi drama dizisi HBO’nun Succession dizisine giderken, Kenneth Branagh’ın Belfast’ı en iyi orijinal senaryo ödülünü aldı. Bu yıl adından sık sık bahsettiren Ted Lasso da geceden boş dönmeyenlerden…

Kazananların tam listesi şu şekilde:

FİLM

En iyi film – The Power of Dog

En iyi erkek oyuncu – Will Smith (King Richard)

En iyi kadın oyuncu – Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Troy Kotsur (CODA)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Ariana DeBose (West Side Story)

En iyi yönetmen – Jane Campion (The Power of the Dog)

En iyi animasyon – The Mitchells vs the Machines

DİZİ

En iyi dram dizisi – Succession

En iyi erkek oyuncu – Lee Jung-jae (Squid Game)

En iyi kadın oyuncu – Melanie Lynskey (Yellowjackets)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Kieran Culkin (Succession)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Sarak Snook (Succession)

En iyi komedi dizisi – Ted Lasso

En iyi kadın oyuncu – Jean Smart (Hacks)

En iyi erkek oyuncu – Jason Sudekis (Ted Lasso)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Brett Goldstein (Ted Lasso)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Hannah Waddingham (Ted Lasso)

En iyi mini dizi – Mare of Easttown

En iyi kadın oyuncu – Kate Winslet (Mare of Easttown)

En iyi erkek oyuncu – Michael Keaton (Dopesick)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Murray Bartlett (The White Lotus)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Jennifer Coolidge (The White Lotus)

En iyi yabancı dizi – Squid Game

ÜNLÜLERİN ŞIKLIK YARIŞI

Eleştirmenlerin Seçimi ödülleri sahiplerini bulurken geceye katılan ünlüler de birbirinden şık kostüm seçimleriyle renkli görüntüler verdiler.

Lady Gaga

Will Smith ve Jada Pinket Smith

Elle Fanning

Serena ve Venus Williams

Kristen Wiig

Jared Leto

