BAFTA Ödülleri’nde ünlülerin şıklık yarışı

Bu yıl 75. defa düzenlenen İngiliz Akademisi Film Ödülleri BAFTA'da ünlüler sadece filmlerdeki performanslarıyla değil, aynı zamanda gece için seçtikleri kostümlerle de yarıştı. Özellikle Lady Gaga'nın derin dekolteli elbisesi geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pandemi nedeniyle son olarak dijital ortamda gerçekleşen etkinlik bu yıl, Rebel Wilson’ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall’da geri döndü. Gecede Rebel Wilson’ın Rusya’nın Ukrayna saldırılarına yönelik Putin’i eleştirmesi ve el hareketi çekmesi öne çıktı. Wilson’a eşlik eden diğer sunucular arasında Daisy Edgar-Jones, Daniel Kaluuya, Emma Watson, Florence Pugh, Millie Bobby Brown, Regé Jean-Page, RuPaul, Salma Hayek, Sebastian Stan ve Tom Hiddleston yer aldı.

Gösteri dünyasından birbirinden ünlü ismin katıldığı gecede en iyi film seçilen The Power Dog, en iyi erkek oyuncu seçilen Will Smith ve en iyi kadın oyuncu seçilen Joanna Scanlan kadar kırmızı halı da konuşuldu.

İşte kırmızı halı pozlarıyla öne çıkan isimler:

Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown, sevgilisi Jake Bongiovi ile geceye katıldı. Bon Jovi’nin oğlu ve Brown bir süredir birlikteler.

Tom Hiddleston ve ZaweAshton

Sienna Miller

Salma Hayek

Rachel Zegler

Lady Gaga

Jessica Plummer

Florence Pugh ve Millie Bobby Brown

Emma Watson

Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter

Ariana DeBose

Alex Scott

İlginizi Çekebilir BAFTA ödüllerinin sahipleri belli oldu: Canlı yayında Putin'e el hareketi

İlginizi Çekebilir Oscar ödüllü oyuncu William Hurt yaşama veda etti