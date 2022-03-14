BAFTA Ödülleri’nde ünlülerin şıklık yarışı
Bu yıl 75. defa düzenlenen İngiliz Akademisi Film Ödülleri BAFTA'da ünlüler sadece filmlerdeki performanslarıyla değil, aynı zamanda gece için seçtikleri kostümlerle de yarıştı. Özellikle Lady Gaga'nın derin dekolteli elbisesi geceye damga vurdu.
Pandemi nedeniyle son olarak dijital ortamda gerçekleşen etkinlik bu yıl, Rebel Wilson’ın ev sahipliğinde Royal Albert Hall’da geri döndü. Gecede Rebel Wilson’ın Rusya’nın Ukrayna saldırılarına yönelik Putin’i eleştirmesi ve el hareketi çekmesi öne çıktı. Wilson’a eşlik eden diğer sunucular arasında Daisy Edgar-Jones, Daniel Kaluuya, Emma Watson, Florence Pugh, Millie Bobby Brown, Regé Jean-Page, RuPaul, Salma Hayek, Sebastian Stan ve Tom Hiddleston yer aldı.
Gösteri dünyasından birbirinden ünlü ismin katıldığı gecede en iyi film seçilen The Power Dog, en iyi erkek oyuncu seçilen Will Smith ve en iyi kadın oyuncu seçilen Joanna Scanlan kadar kırmızı halı da konuşuldu.
İşte kırmızı halı pozlarıyla öne çıkan isimler:
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi
Millie Bobby Brown, sevgilisi Jake Bongiovi ile geceye katıldı. Bon Jovi’nin oğlu ve Brown bir süredir birlikteler.
Tom Hiddleston ve ZaweAshton
Sienna Miller
Salma Hayek
Rachel Zegler
Lady Gaga
Jessica Plummer
Florence Pugh ve Millie Bobby Brown
Emma Watson
Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter
Ariana DeBose
Alex Scott