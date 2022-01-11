Emily in Paris, iki sezon için daha onay aldı

Netflix, romantik komedi dizisi Emily in Paris'e iki sezon için daha yeşil ışık yaktı. Haberi, dizinin başrol oyuncusu Lily Collins Instagram profilinde duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İlk bölümü 2 Ekim 2020’de yayınlanan Netflix’in romantik komedi dizisi Emily in Paris, tüm dünyada beğenilerek takip edilen dizilerden biri oldu. İki sezon ve toplam 20 bölümden oluşan dizi için akış platformu devam kararı aldı.

Kararı dizinin başrol oyuncusu sosyal medyadaki paylaşımı ile duyurdu. Collins, Emily in Paris pijamasıyla fotoğraflar yayınlarken şunları yazdı:

“Size çok heyecan verici haberler vermek için erkenden uyandım… @emilyinparis 3. sezon için geri döndü… Ve bekleyin, 4. sezon!!!!! Hepinizi gerçekten seviyorum, inanılmaz desteğiniz için çok teşekkürler. Cidden daha fazlasını bekleyemem. Merci Beaucoup!!…”

Akış devi de haberi doğruladı: “3 ve 4’e ‘bonjour’ deyin! Emily, iki sezon için daha resmi olarak geri dönüyor!”

DİZİNİN HAYRANLARI, SEX AND THE CITY’DEN SAMANTHA’YI DA BEKLİYOR

Sex and the City yaratıcısı Darren Star Emily’nin son yayınlanan bölümüne atıfta bulunarak yeni sezonla ilgili şunları söyledi: “Burada doğru bir karar yok. Herkesi mutlu edecek ya da Emily’yi mutlu edecek tek bir karar yok. Zor seçimleri var ve sezon sonunda zor bir durumun ortasında kaldı.”

Hayranlar, Sex and the City karakteri Samantha Jones’un Londra’ya taşındığı ortaya çıktığından beri, karakteri canlandıran Kim Cattrall’ın da şovda görünmesini bekliyor, ancak Netflix bu konu hakkında herhangi bir yorum yapmadı.

Netflix, Mayıs 2021’de yaptığı bir basın açıklamasında, Emily in Paris’in yayın platformundaki ilk 28 gün boyunca 58 milyon kullanıcı tarafından görüntülendiğini ve onu Netflix’in 2020’nin en popüler komedi dizisi haline getirdiğini açıklamıştı.

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