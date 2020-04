Emmy ödüllü ABD’li müzisyen Adam Schlesinger corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti

Emmy ödüllü müzisyen, dizi ve film müziği yapımcısı Adam Schlesinger, corona virüsü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ise Tom Hanks verdi ve “O olmadan ne Playtone ne de That Thing You Do olurdu. Onu maalesef Covid 19’dan kaybettik. Çok Üzgünüm” dedi…



Ivy, Tinted Windows, Fever High ve Fountains müzik gruplarının kurucularından olan Adam Schlesinger; Emmy ve Grammy kazanan, Oscar, Tony ve Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen önemli bir müzisyendi.