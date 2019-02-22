Engin Akyürek’i heyecanlandıran imza

Engin Akyürek, alışveriş merkezinde gezerken, yazdığı kitabı 'Sessizlik' için imza isteyen hayranını karşısında görünce heyecanlandı ve mutlu oldu.

Son olarak Bir Aşk İki Hayat filmiyle beyazperdede boy gösteren oyuncu Engin Akyürek, geçtiğimiz gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Dostlarıyla buluşmak üzere geldiği Vadistanbul'da Grill Polonez restorana giriş yaparken görüntülenen sevilen oyuncu Akyürek, bir hayranının kitap imzalatmak istemesiyle ilginç ve bir o kadarda keyifli anlar yaşadı.

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı ve gelirini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladığı ‘Sessizlik' adlı hikaye kitabını ayaküstü imzalayan Akyürek, kitabını görünce heyecanlandı ve mutlu oldu. Kitabını imzaladığı hayranıyla kısa bir sohbet ettikten sonra hatıra fotoğrafı çekilerek restorana giriş yapan Akyürek, dostlarıyla hoş sohbet eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.